Schreckmoment in Walldorf: Mann findet Skorpion auf Balkon

Walldorf - Schwarze Zangen, gerollter Schwanz: Ein Mann aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Skorpion auf seinem Balkon entdeckt.

Die Polizei wurde nach dem seltenen Fund alarmiert. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Das Tier habe sich in einem Holzhaufen befunden, teilte die Polizei auf Facebook mit. Der 62-Jährige habe das Tier in einem Einmachglas gefangen und die Polizei gerufen. Da zunächst unklar war, ob das Tier giftig sei, habe eine "Auffangstation für Reptilien und Exoten" aus Rheinland-Pfalz das Tier übernommen.

Der Betreiber der Auffangstation, Kevin Keßler, geht mit "relativ hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es sich um einen Europäischen Gelbschwanzskorpion handelt.

Nach ersten Erkenntnissen ist es möglich, dass das Tier in einem Karton mit Auberginen aus den Niederlanden bei dem Mann auf dem Balkon landete.

Aus den Niederlanden sei das Tier allerdings ziemlich sicher nicht eingereist, sagte Keßler.

Der europäische Gelbschwanzskorpion komme naturgemäß in südeuropäischen Ländern vor. Keßler geht demnach aktuell davon aus, dass der Skorpion in einem Lager des Paketdienstes von einer Früchtekiste aus anderen europäischen Ländern rübergekrabbelt sei.