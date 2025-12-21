Schreckschusswaffe gegen Kinder gerichtet: Polizei ermittelt

Gotha - In Gotha kam es am Donnerstagmittag zu einem Vorfall, bei dem zwei Kinder bedroht wurden.

Polizeibeamte stellten nach einer Bedrohung in der Hützelsgasse eine Schreckschusswaffe sicher. (Symbolbild)

Gegen 12 Uhr waren die beiden Minderjährigen im Alter von 11 und 12 Jahren laut Polizei in der Hützelsgasse mit dem Austragen von Zeitungen beschäftigt und klingelten dazu an einem Mehrfamilienhaus.

Ein 69-jähriger Bewohner fühlte sich offenbar durch das Klingeln gestört. Nach Angaben der Polizei suchte er die Kinder auf und bedrohte sie unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe. Er forderte die beiden auf, den Bereich zu verlassen.

Die Kinder blieben unverletzt, entfernten sich vom Ort des Geschehens und verständigten anschließend den Notruf.