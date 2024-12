Schreie, Drohungen und eine Waffe! Psychisch auffälliger Mann sorgt für Aufruhr

Schwäbisch Hall - Ein Mann ist in Schwäbisch Hall vorläufig festgenommen worden, weil er mit einer Schusswaffe gedroht haben soll.

Mit einem jungen Mann im psychischen Ausnahmezustand hatte es die Polizei in Schwäbisch Hall zu tun. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Vorfall um den 23-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll, ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen in der Waldenburger Straße.

Laut Polizeiangaben stieß der Mann lautstarke Schreie aus, hämmerte gegen Türen und drohte mit Schüssen.

Er trug zudem eine Schusswaffe in der Hand.

Die Ordnungshüter waren mit sechs Streifen zum Ort des Geschehens ausgerückt und konnten den Störenfried widerstandslos festnehmen.