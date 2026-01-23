Schülerin spricht Drohung wegen schlechter Noten aus: Sekretariat schlägt Alarm

Ratingen - In Ratingen im Kreis Mettmann hat eine zunächst unklare Bedrohungslage an einem Gymnasium einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Schule schloss am Freitag nach der zunächst nicht einschätzbaren Situation, während die Polizei Ermittlungen aufnahm. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Freitag berichtete, hatte das Sekretariat am Morgen gegen 9 Uhr Alarm geschlagen, nachdem eine Schülerin damit gedroht hatte, ein Freund würde sich an der Schule beziehungsweise einer Lehrkraft für eine schlechte Note rächen.

Während die Polizei sich daraufhin umgehend auf den Weg zu dem Gymnasium machte, traf die Schule angesichts der nicht einschätzbaren Ernsthaftigkeit der Bedrohungslage vorsichtshalber die Maßnahme, ihre Tore vorerst zu schließen.

Im Zuge der parallel eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen konnte dann jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Demnach lag glücklicherweise keine akute Gefahr vor.

Die Schülerin muss sich nun auf rechtliche Konsequenzen einstellen, denn die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie ein.