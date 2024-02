Schüsse auf 29-Jährigen nahe Moschee: Polizei schnappt Verdächtigen!

Peine/Braunschweig - Nachdem Anfang Februar in Peine ( Niedersachsen ) ein 29-Jähriger in der Nähe einer Moschee mit mehreren Schüssen verletzt wurde, konnte die Polizei nun endlich einen Tatverdächtigen fassen.

Der 24-jährige Tatverdächtige konnte in einem Hotel in Braunschweig gefasst werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nach Angaben der Polizei Salzgitter konnte der 24-jährige mutmaßliche Täter im Rahmen der intensiven Ermittlungen und Öffentlichkeitsfahndung am Samstagabend (17. Februar) in einem Hotel in Braunschweig festgenommen werden.

Zur Ermittlung des Tatverdächtigen richtete der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel eine Mordkommission ein.

Bislang soll sich der Beschuldigte in seiner Vernehmung nicht zu den Vorkommnissen am 3. Februar 2024 geäußert haben.

Ein Haftrichter verkündete die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes aus Heimtücke. Der 24-Jährige wurde vorerst einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.