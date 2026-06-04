04.06.2026 15:21 Schüsse auf Sylter Barber-Shop: Haftbefehl gegen 15-Jährigen

Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf der Insel Sylt am Mittwoch sichtet die Polizei mögliches Beweismaterial.

Von Birgitta von Gyldenfeldt, Lea Albert, Sönke Möhl, André Klohn, Felix Müschen, Celine Hog Westerland - Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf der Insel Sylt am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Flensburg einen Antrag auf einen Haftbefehl gegen einen 15-Jährigen erlassen.

Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Mittwochvormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Der Einsatzort wurde abgesperrt. © Lea Albert/dpa Nach dem aktuellen Ermittlungsstand bestehe gegen den Jugendlichen der dringende Verdacht, die Schüsse abgegeben zu haben, teilte die Polizei mit. Demnach wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Am Mittwoch sind in einer Einkaufsstraße am hellichten Tag mitten in Westerland auf der Nordsee-Insel Sylt mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben worden. Polizeimeldungen Schüsse im Park: Polizei sucht nach zwei geflüchteten Männern Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 23-jähriger Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, und der 15 Jahre alte Jugendliche wurden festgenommen. Dabei wurde der Jugendlich am Bahnhof aufgegriffen. Die Fahndungsmaßnahmen auf der Insel seien eingestellt worden, hieß es am Mittwochabend. In der Mitteilung der Polizei hieß es, ein Verdächtiger habe auf der Flucht mindestens einen weiteren Schuss abgegeben. Nach den Schüssen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Urlauberin reagiert beunruhigt: "Das fühlt sich nicht gut an"

Der Barber-Shop in der Fußgängerzone wurde von der Polizei abgesperrt. © Nonstopnews Eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen äußerte sich beunruhigt. "Das fühlt sich nicht gut an", sagte die Frau. "Gut, dass kann Dir ja heute überall passieren." Irgendwie sei man aber doch geschockt. Eine Sylterin berichtete, sie habe im Büro Schüsse gehört. "Aber wir hätten nicht gedacht, dass es das wäre." Es sei zwar schon merkwürdig. "Aber ich fühle mich grundsätzlich sehr sicher auf Sylt." Eine dpa-Reporterin beobachtete in der Strandstraße ein Loch in der Scheibe eines Barber-Shops. Die Scheibe war gesprungen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Mitarbeiter des Salons wurden nach Beobachtung der dpa-Reporterin am Mittag von der Kriminalpolizei einzeln im Salon vernommen. Polizeimeldungen Razzia in Berlin: Ermittler decken mutmaßlichen Menschenhandel auf Yazan Alayoubi hielt sich zum Zeitpunkt der Schüsse in dem Geschäft auf. Der Schütze habe auch auf ihn gezielt, sagte der 20-jährige Bruder des Inhabers der dpa. Er habe am Kassensystem gearbeitet. Es seien drei Schüsse gefallen, einer davon auf ihn. Er sei hinter dem Tresen in Deckung gegangen und in einen anderen Raum geflüchtet. Niemand sei verletzt worden.

Weiterer Polizeieinsatz auf der Nordeseeinsel