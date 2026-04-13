Schüsse aus Autokorso: Polizei stoppt Hochzeits-Gesellschaft in Esslingen

Esslingen am Neckar - Unter anderem, weil zwei junge Männer am Sonntag aus einem Auto mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben, hat die Polizei einen Hochzeitskorso in der Innenstadt von Esslingen gestoppt.

Die Polizei reagierte zügig und durchsuchte den Hochzeitskorso in Esslingen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die beiden 21-Jährigen sollen gegen 15.20 Uhr nach rechts und links Schüsse abgegeben haben.

Bereits zuvor hatten mehrere Menschen den Autokorso am Sonntag gemeldet. Beamte hätten die Kolonne daraufhin in der Augustinerstraße gestoppt und die Teilnehmer kontrolliert.

Beide Schreckschusswaffen wurden dabei beschlagnahmt.

Gegen die zwei Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.