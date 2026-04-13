Schüsse aus Autokorso: Polizei stoppt Hochzeits-Gesellschaft in Esslingen

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Mitten in Esslingen knallen plötzlich Schüsse aus einem Autokorso. Zwei Männer haben nun Ärger mit der Polizei und einige Hochzeitsgäste erwartet ein Bußgeld.

Von Aaron Klein

Esslingen am Neckar - Unter anderem, weil zwei junge Männer am Sonntag aus einem Auto mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben, hat die Polizei einen Hochzeitskorso in der Innenstadt von Esslingen gestoppt.

Die Polizei reagierte zügig und durchsuchte den Hochzeitskorso in Esslingen. (Symbolfoto)
Die Polizei reagierte zügig und durchsuchte den Hochzeitskorso in Esslingen. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Die beiden 21-Jährigen sollen gegen 15.20 Uhr nach rechts und links Schüsse abgegeben haben. 

Bereits zuvor hatten mehrere Menschen den Autokorso am Sonntag gemeldet. Beamte hätten die Kolonne daraufhin in der Augustinerstraße gestoppt und die Teilnehmer kontrolliert.

Beide Schreckschusswaffen wurden dabei beschlagnahmt.

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Gegen die zwei Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Zudem müssen laut Polizei mehrere Fahrer mit einem Bußgeld wegen der Belästigung anderer durch unnützes Hin- und Herfahren rechnen. Die Ermittlungen zum Fall laufen.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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