Schüsse aus Flucht-Auto: Polizei jagt betrunkene Männer durch Grunewald!

Berlin - Zwei betrunkene Männer rasten am Donnerstag durch Berlin-Grunewald , schossen auf Zivilpolizisten und lieferten sich anschließend eine filmreife Verfolgungsjagd.

Alarmierte Zivilbeamte nahmen sofort die Verfolgung auf. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut den Ermittlern randalierten die beiden Männer gegen 17 Uhr in der Fontanestraße. Beim anschließenden Wegfahren gaben sie Schüsse aus ihrem Auto ab.

Alarmierte Zivilpolizisten nahmen die Verfolgung auf. Dabei soll der 44-jährige Beifahrer mehrfach in Richtung des Polizeiwagens geschossen haben.

Am Bismarckplatz prallte ihr Wagen gegen einen Laternenmast und blieb schließlich stehen.

Daraufhin flüchteten die Verdächtigen in ein Mehrfamilienhaus an der Bismarckallee und versteckten sich im Keller. Die Polizei umstellte das Gebäude, drang ein und nahm die beiden Männer fest.