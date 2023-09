Schüsse bei Dorffest in Sachsen! Polizei sucht Zeugen

Wermsdorf - Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt derzeit die Polizei in Wermsdorf (Nordsachsen).

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Geschehnissen aufgenommen und bittet um Hinweise. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Bei einem Dorffest im Ortsteil Liptiz nahmen mehrere Personen am Samstagabend Schussgeräusche war, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Die Polizei ging der Sache nach, konnte zunächst jedoch nichts Ungewöhnliches feststellen, sodass das Fest fortgesetzt wurde.

Am nächsten Tag dann der Schock: Bei Aufräumarbeiten entdecken Mitarbeiter Schäden an einer Torwand.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so der aktuelle Kenntnisstand. Dennoch stellt sich die Frage, was in der Dorffest-Nacht vorgefallen ist.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen zu den Geschehnissen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz unter Tel. 03435/650100 zu melden.