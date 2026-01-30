Griff ein Fremder nach einem Kind? Das sagt die Polizei

Albstadt-Ebingen/Reutlingen - Hat ein Fremder versucht, aus einem Auto heraus nach einem siebenjährigen Jungen zu greifen?

Die Polizei kann den Vorfall aktuell nicht bestätigen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Diese Berichte verbreiten sich derzeit im Internet. Die Polizei Reutlingen kann den geschilderten Vorfall in Albstadt Ebingen (Zollernalbkreis) bislang jedoch nicht bestätigen und warnt eindringlich davor, ungeprüfte Informationen weiterzuverbreiten.

Ein Fremder soll am Mittwoch aus einem Auto heraus nach dem Grundschüler gegriffen haben. Der Siebenjährige war gerade auf dem Heimweg vom Unterricht.

Jetzt warnen Eltern vor dem Mann. Mehrere Medien hatten berichtet. Dem Vater, der wenige Meter von seinem Kind entfernt war, fiel laut Polizei kein solches Fahrzeug auf. Auch Zeugen sei es nicht aufgefallen. "Es gab keinerlei Hinweise von anderen Personen zu diesem Vorfall", sagte der Polizeisprecher.



Die Polizei habe in ihrem Zuständigkeitsbereich unzählige solcher Meldungen im Jahr, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei bittet dennoch darum, Vorkommnisse mit Kindern weiterzumelden. "Wir nehmen jeden dieser Hinweise immer absolut ernst." Die unbestätigten Informationen in den sozialen Medien seien das Problem.