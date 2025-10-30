Schüsse bei Verkehrskontrolle: Polizist und Angreifer schwerverletzt

Aßlar - Schusswaffe eingesetzt! Bei einer Polizeikontrolle im mittelhessischen Aßlar-Bechlingen ist es am Mittwochabend zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen, bei dem ein Polizist und ein Autofahrer schwer verletzt wurden.

Bei einer Verkehrskontrolle in Aßlar wurde ein Polizist angefahren und schoss auf den 29 Jahre alten Angreifer. © 5VISION.NEWS

Nach Angaben der Polizei wollte eine Funkstreife gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durchführen.

Doch dazu kam es nicht: Der 29-jährige Autofahrer, der kontrolliert werden sollte, entzog sich dem Ganzen, indem er unvermittelt auf einen Polizisten zufuhr.

Der Beamte wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Während des Vorfalls machte der Beamte von seiner Dienstwaffe Gebrauch und schoss auf den Angreifer.

Auch der im Lahn-Dill-Kreis lebende Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Beide Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht und medizinisch versorgt.