Schüsse bei Verkehrskontrolle: Polizist und Angreifer schwerverletzt
Aßlar - Schusswaffe eingesetzt! Bei einer Polizeikontrolle im mittelhessischen Aßlar-Bechlingen ist es am Mittwochabend zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen, bei dem ein Polizist und ein Autofahrer schwer verletzt wurden.
Nach Angaben der Polizei wollte eine Funkstreife gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durchführen.
Doch dazu kam es nicht: Der 29-jährige Autofahrer, der kontrolliert werden sollte, entzog sich dem Ganzen, indem er unvermittelt auf einen Polizisten zufuhr.
Der Beamte wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.
Während des Vorfalls machte der Beamte von seiner Dienstwaffe Gebrauch und schoss auf den Angreifer.
Auch der im Lahn-Dill-Kreis lebende Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Beide Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht und medizinisch versorgt.
Die genauen Hintergründe des Vorfalls sowie der genaue Ablauf sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Hessische Landeskriminalamt hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Weitere Details wollte die Polizei bislang nicht nennen.
