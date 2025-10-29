Streit zwischen Großfamilien löst tagelangen Polizeieinsatz aus

Göttingen - Ein Streit zwischen zwei Großfamilien hat in Göttingen ( Niedersachsen ) einen mehrtägigen Polizeieinsatz ausgelöst, der aktuell noch andauert.

Zwei Menschen wurden bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizeiinspektion Göttingen berichtet, war der Auslöser des Einsatzes eine körperliche Auseinandersetzung zwischen knapp 50 Personen in der Nacht auf Montag.

In derselben Nacht mussten die Polizeibeamten sechsmal ausrücken, um Streitigkeiten im und um das Stadtgebiet aufzulösen.

Während der Auseinandersetzungen sollen nach Angaben der Polizei auch immer wieder Baseballschläger und andere Gegenstände genutzt worden sein.

Hierbei wurden ein 17-Jähriger und ein 27-Jähriger leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Um die Situation unter Kontrolle zu behalten, war die Polizei mit mehreren Kräften an den Wohnanschriften der Beteiligten im Einsatz und führte gezielte Fahrzeugkontrollen durch. Insgesamt sollen rund 100 Pässe kontrolliert worden sein.