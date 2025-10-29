Liebeszellen in JVA Burg nach Mord an Ehefrau wieder geöffnet

Burg (bei Magdeburg) - Nach dem Tod einer Frau während eines Besuchs in einer Liebeszelle in der JVA Burg ( Jerichower Land ) sollen die Räume nun wieder geöffnet werden.

Im April hatte ein Häftling seine Ehefrau in einer Liebeszelle getötet. (Archivfoto) © Rochus Görgen/dpa-Zentralbild/dpa

Der inhaftierte Mann der Frau hatte sie in der Zelle getötet. Nach der Tat im April waren die Räumlichkeiten vorerst geschlossen worden.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, sollen die Häftlinge jedoch wieder dort Besuch empfangen dürfen.

Seit Oktober sind die Liebeszellen bereits wieder in Nutzung. Die Justizanstalt habe das Sicherheitskonzept überarbeitet und neue Regeln aufgestellt.

Was genau an dem Konzept geändert wurde, ist nicht bekannt. Kameraüberwachung findet jedoch aus rechtlichen Gründen weiterhin nicht statt.