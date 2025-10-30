Riskantes Überholmanöver endet in Massencrash: Unfallverursacher auf der Flucht

Ein riskantes Überholmanöver hat am Mittwochabend bei Eichenzell (Osthessen) einen schweren Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ausgelöst.

Von Maximilian Hölzel

Eichenzell - Ein riskantes Überholmanöver hat am Mittwochabend bei Eichenzell (Osthessen) einen schweren Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Der Verursacher flüchtete.

Trümmer auf der B 279: Nach einem riskanten Überholmanöver krachten mehrere Fahrzeuge ineinander - zwei Fahrer wurden verletzt, der Verursacher floh vom Unfallort.
Trümmer auf der B 279: Nach einem riskanten Überholmanöver krachten mehrere Fahrzeuge ineinander - zwei Fahrer wurden verletzt, der Verursacher floh vom Unfallort.  © Fuldamedia

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Döllbach und Rothemann zu dem folgenschweren Zusammenstoß.

Demnach setzte ein bislang unbekannter Autofahrer trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines Sattelzugs mit Tankaufbau an.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste ein entgegenkommender 59-jähriger Landrover-Fahrer stark abbremsen.

Schüsse bei Verkehrskontrolle: Polizist und Angreifer schwerverletzt
Polizeimeldungen Schüsse bei Verkehrskontrolle: Polizist und Angreifer schwerverletzt

Dabei geriet sein Wagen ins Schleudern, streifte den Sattelzug und prallte frontal gegen einen nachfolgenden Ford Mustang. Ein BMW, der hinter dem Mustang fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr leicht auf.

Der Landrover-Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, der 27-jährige Mustang-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus.

Landrover und Mustang wurden vollständig zerstört, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.
Landrover und Mustang wurden vollständig zerstört, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.  © Montage: Fuldamedia

Polizei sucht nach weiteren Unfallzeugen

Der unfallverursachende Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/1050 zu melden.

Die B 279 blieb für die Unfallaufnahme bis 20 Uhr vollständig gesperrt.

Titelfoto: Montage: Fuldamedia

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: