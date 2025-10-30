Riskantes Überholmanöver endet in Massencrash: Unfallverursacher auf der Flucht

Eichenzell - Ein riskantes Überholmanöver hat am Mittwochabend bei Eichenzell ( Osthessen ) einen schweren U nfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Der Verursacher flüchtete.

Trümmer auf der B 279: Nach einem riskanten Überholmanöver krachten mehrere Fahrzeuge ineinander - zwei Fahrer wurden verletzt, der Verursacher floh vom Unfallort. © Fuldamedia

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Döllbach und Rothemann zu dem folgenschweren Zusammenstoß.

Demnach setzte ein bislang unbekannter Autofahrer trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines Sattelzugs mit Tankaufbau an.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste ein entgegenkommender 59-jähriger Landrover-Fahrer stark abbremsen.

Dabei geriet sein Wagen ins Schleudern, streifte den Sattelzug und prallte frontal gegen einen nachfolgenden Ford Mustang. Ein BMW, der hinter dem Mustang fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr leicht auf.

Der Landrover-Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, der 27-jährige Mustang-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus.