Schüsse gefallen! Mann in Mehrparteienhaus verletzt, Täter flüchtig

Buxtehude - Heftige Szenen in Niedersachsen : Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen! Eine Person wurde verletzt.

Am Montagabend sind Schüsse in Buxtehude gefallen. Ein Mann wurde dabei verletzt. © JOTO

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Bahnhofstraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Vor Ort haben die Einsatzkräfte einen durch Schüsse verletzten Mann vorgefunden.

Fest steht, dass mehrere Schüsse abgegeben wurden. Wie viele genau ist derzeit noch nicht bekannt, so der Sprecher weiter.

Zudem habe die Schussabgabe innerhalb eines Mehrparteienhauses stattgefunden.

Mittlerweile befindet sich der Verletzte in einem Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher bislang keine genauen Angaben machen.