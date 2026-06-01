Verfolgungsjagd im Eichsfeld: 20-jährige Fahrerin unter Drogen

Birkungen (Eichsfeld) - Ein VW Passat hat am Sonntagabend in Birkungen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen.

Eine 20-Jährige in einem VW Passat flüchtete am Sonntagabend in Birkungen vor der Polizei. (Symbolfoto) © 123RF/ogonekipit

Als Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld das Auto gegen 20.55 Uhr kontrollieren wollten, entschied sich die 20-jährige Fahrerin zur Flucht.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte sie den Wagen ab und versuchte, zu Fuß zu entkommen, kam jedoch nicht weit.

Wie sich herausstellte, hatte die Frau keine gültige Fahrerlaubnis. Nach Angaben der 20-Jährigen und ihres 24-jährigen Beifahrers war der Passat erst kurz zuvor gekauft worden.

Um den Eindruck eines zugelassenen Fahrzeugs zu erwecken, sollen sie falsche Kennzeichen angebracht haben. Eine Pflichtversicherung bestand demnach ebenfalls nicht.