Verfolgungsjagd im Eichsfeld: 20-jährige Fahrerin unter Drogen
Birkungen (Eichsfeld) - Ein VW Passat hat am Sonntagabend in Birkungen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen.
Als Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld das Auto gegen 20.55 Uhr kontrollieren wollten, entschied sich die 20-jährige Fahrerin zur Flucht.
Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte sie den Wagen ab und versuchte, zu Fuß zu entkommen, kam jedoch nicht weit.
Wie sich herausstellte, hatte die Frau keine gültige Fahrerlaubnis. Nach Angaben der 20-Jährigen und ihres 24-jährigen Beifahrers war der Passat erst kurz zuvor gekauft worden.
Um den Eindruck eines zugelassenen Fahrzeugs zu erwecken, sollen sie falsche Kennzeichen angebracht haben. Eine Pflichtversicherung bestand demnach ebenfalls nicht.
Außerdem stand die Fahrerin mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest fiel entsprechend positiv aus, anschließend wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.
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