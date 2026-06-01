Rassistische Attacke an S-Bahnhof in Berlin: Frau zu Boden getreten und beleidigt

Berlin - Brutaler Angriff in der Nacht zu Montag in Prenzlauer Berg! Eine 32-jährige Frau soll am S-Bahnhof Landsberger Allee zunächst in einen Streit geraten und anschließend Opfer einer gewalttätigen und mutmaßlich rassistisch motivierten Attacke geworden sein.

Am S-Bahnhof Landsberger Allee wurde eine 32-Jährige angegriffen und verletzt. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Frau gegen 3.30 Uhr auf dem Gehweg an der Storkower Straße mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Die Situation eskalierte schnell und wurde handgreiflich.

Während der Auseinandersetzung kam ein 41-Jähriger hinzu. Zeugen zufolge trat er mehrfach auf die bereits am Boden liegende schwarze Frau ein. Der unbekannte Mann nutzte die Situation offenbar, um sich zu entfernen. Dabei soll er die 32-Jährige wiederholt rassistisch beleidigt haben.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den 41-Jährigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm rund 2,3 Promille. Nach der Feststellung seiner Personalien kam er wieder auf freien Fuß.

Die 32-Jährige erlitt Hämatome am Kopf sowie an Armen und Beinen.