Trio schlägt Mann nieder: Polizei prüft antisemitisches Motiv
Von Frederick Mersi, Benedikt Zinsmeister
Erlangen - Ein Straßenreiniger bemerkt frühmorgens im mittelfränkischen Erlangen, wie ein Mann von drei Männern verprügelt wird. Er ruft die Polizei - und die prüft nun ein antisemitisches Motiv.
Der 41-Jährige habe eine Halskette mit einem Davidstern getragen, als drei Männer auf ihn eingeschlagen hätten, teilte die Polizei mit.
Der Mann wurde bei dem Angriff am Sonntag um kurz nach 4 Uhr demnach leicht verletzt, erst vom Rettungsdienst, dann in einem Krankenhaus behandelt und am selben Tag wieder entlassen.
Laut Polizei hatte ein Straßenreiniger am Martin-Luther-Platz bemerkt, wie drei Männer auf den 41-Jährigen einschlugen.
Die Angreifer seien geflüchtet, bevor die Polizei am Tatort war.
Zur Klärung der Hintergründe sucht die Kriminalpolizei Erlangen jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Ermittelt werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Zur Klärung der Hintergründe bitten die Ermittler Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 091121123333 zu melden.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa