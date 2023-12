Schüsse in Bad Schwalbach: 37-jähriger Mann in Klinik

In Bad Schwalbach im Rheingau-Taunus-Kreis fielen am Freitagabend Schüsse: Ein 37-jähriger Mann wurde danach vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Ein Streifenwagen rückte am gestrigen frühen Freitagabend im westhessischen Bad Schwalbach an, da zuvor über den Notruf die Meldung über eine Gewalteskalation in einem Privathaushalt eingegangen war.

Das Ziel der Beamten war ein Haus im Adolfsecker Weg.

Was danach passierte, ist gegenwärtig noch völlig unklar. Sicher ist nur: "Nach ersten Ermittlungen kam es beim Eintreffen der Beamten zu einem polizeilichen Schusswaffen-Gebrauch gegen einen 37-jährigen Mann", erklärte ein Sprecher.

Der Grund, weshalb die Polizisten zur Waffe griffen, sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der 37-Jährige wurde offenbar von einer oder mehreren Kugeln getroffen. Er sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.