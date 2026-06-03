Schüsse in Einkaufsstraße auf Sylt: Polizei nimmt Mann fest, eine Person flüchtig
294 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Birgitta von Gyldenfeldt
Westerland - Mitten in Westerland auf der Nordseeinsel Sylt ist am Mittwochvormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden.
Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte.
Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde den Angaben zufolge festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig.
Eine dpa-Reporterin beobachtete in der Strandstraße ein Loch in der Scheibe eines Friseursalons.
Die Scheibe war gesprungen. Der Bereich sei abgesperrt, viele Polizisten seien vor Ort, berichtete die Reporterin. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der Einsatz läuft demnach noch.
Titelfoto: Lea Albert/dpa