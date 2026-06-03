Schüsse in Einkaufsstraße auf Sylt: Polizei nimmt Mann fest, eine Person flüchtig

Westerland - Mitten in Westerland auf der Nordseeinsel Sylt ist am Mittwochvormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden.

Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Mittwochvormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Der Einsatzort wurde abgesperrt. © Lea Albert/dpa

Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde den Angaben zufolge festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig.

Eine dpa-Reporterin beobachtete in der Strandstraße ein Loch in der Scheibe eines Friseursalons.