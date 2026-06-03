Sprengstoff-Alarm am Cottbuser Hauptbahnhof: Bundespolizei findet ominösen Kanister

Cottbus - Ein ungewöhnlicher Fund hat am Dienstagabend für einen größeren Polizeieinsatz am Cottbuser Hauptbahnhof gesorgt.

Bundespolizei und Sprengstoffspezialisten waren am Cottbuser Hauptbahnhof im Einsatz. © 7aktuell.de/Luca W.

Nach TAG24-Informationen wurde ein Kanister im Bereich unter der Bahnhofsbrücke nahe einem Auto der Bundespolizei entdeckt.

Die Einsatzkräfte forderten gegen 22 Uhr Sprengstoff- bzw. Entschärfungsspezialisten der Bundespolizei aus Schönefeld an. Diese trafen gegen Mitternacht ein und begannen mit der Untersuchung des Behälters.

Zunächst war unklar, um welche Art von Kanister es sich handelt und welchen Inhalt dieser tatsächlich enthält. Auch zur möglichen Gefährdungslage konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben machen. Der Einsatz zog sich bis in die späten Nachtstunden.

Spezialisten der Bundespolizei prüften den Fund auf eine mögliche Explosionsgefahr und konnten schließlich Entwarnung geben.