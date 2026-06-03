Tod von Psychiatriepatient in Wiesloch: Ermittlungen gegen Polizisten

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Psychiatriepatient stirbt, nachdem Polizisten bei der Fixierung helfen. Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Von Stefanie Järkel

Wiesloch - Nachdem ein 34 Jahre alter Psychiatriepatient in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) während einer Fixierung durch Polizisten kollabiert und gestorben ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Polizeibeamte.

Mitte Mai kam ein Mann (†34) im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden ums Leben.
Mitte Mai kam ein Mann (†34) im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden ums Leben.  © Bernd Weißbrod/dpa

Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg. "Das Verhalten der Pfleger und gegebenenfalls der Ärzte ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen."

Der Mann war Mitte Mai gestorben. Damals hatten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitgeteilt, dass der Patient sich im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch bei Heidelberg aggressiv verhalten habe.

Mehrere Pflegekräfte sowie die Stationsärztin hätten versucht, den Mann zu beruhigen und zu fixieren.

Sprengstoff-Alarm am Cottbuser Hauptbahnhof: Bundespolizei findet ominösen Kanister
Polizeimeldungen Sprengstoff-Alarm am Cottbuser Hauptbahnhof: Bundespolizei findet ominösen Kanister

Der Patient habe sich mit großer Kraft dagegen gewehrt, sodass Kräfte des Polizeireviers Wiesloch zur Unterstützung angefordert worden seien.

Patient wehrte sich heftig

Mehrere Polizisten rückten an und fixierten den Patienten. (Symbolfoto)
Mehrere Polizisten rückten an und fixierten den Patienten. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Nach dem Eintreffen der Beamtinnen und Beamten sei zur Unterstützung des Pflegepersonals "unmittelbarer Zwang mit dem Ziel der Fixierung des Patienten angewendet" worden.

Dagegen habe sich der Patient heftig gewehrt, hieß es weiter. "Im Rahmen der Fixierung kollabierte der Patient und er wurde reanimationspflichtig." Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe sei sein Tod festgestellt worden. Der Mann war demnach seit mehreren Wochen freiwillig in dem Zentrum untergebracht gewesen.

Zum Grund der Unterbringung wollte sich der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht äußern.

FKK am Straßenrand: Mann "lüftet" öffentlich aus
Polizeimeldungen FKK am Straßenrand: Mann "lüftet" öffentlich aus

Die Todesursache ist nach dem vorläufigen Ergebnis einer Obduktion weiter unklar. Die Ermittler warten laut dem Sprecher noch auf Ergebnisse von Gewebeuntersuchungen. Wann diese vorliegen werden, ist noch unklar.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: