Nächtliche Explosion: Polizei sucht Zeugen nach Automatensprengung

Eilsleben - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Anwohner in Eilsleben ( Landkreis Börde ) unangenehm aus dem Schlaf gerissen. Ein Fahrkartenautomat wurde in die Luft gesprengt. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Der Automat wurde durch die Sprengung zerstört. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizeirevier Börde

Der Vorfall soll sich zwischen 2.03 Uhr und 5 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße zugetragen haben. Hier sollen laut einer Sprecherin der Polizei Börde mehrere Personen einen Ticketautomaten mithilfe von Sprengstoff zerstört haben.

Nach der Explosion entwendeten die Täter eine unbekannte Menge Bargeld und flüchteten.

Ersten Zeugenhinweisen zufolge konnten zwei dunkel gekleidete Personen am Tatort beobachtet werden, die anschließend mit einem dunklen VW in Richtung Ovelgünne davonfuhren.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ, so die Sprecherin weiter. Vor Ort war auch der Entschärfungsdienst der Bundespolizei im Einsatz. Es wurden Spuren gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet.