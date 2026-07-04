Snoopy-Diebstahl in Berlin: Kult-Figur spurlos aus Galerie verschwunden

Berlin - Eine Skulptur eines der berühmtesten Comic-Hunde der Welt ist aus einer Berliner Galerie gestohlen worden – jetzt sucht die Polizei öffentlich nach dem Kunstobjekt.

Das LKA ermittelt nach dem Kunstraub in Berlin. (Symbolfoto) © NDR Norddeutscher Rundfunk/NDR Norddeutscher Rundfunk/obs

Die Figur wurde am 30. Juni aus einer Galerie in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sollen unbekannte Täter während der Öffnungszeiten zwischen 11 und 19 Uhr einen Galeriemitarbeiter abgelenkt und die Gelegenheit zum Diebstahl genutzt haben.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine rund 50 Zentimeter hohe Skulptur des Künstlers Peppone (56). Die Figur zeigt den weltberühmten Comic-Hund Snoopy aus der Reihe "Peanuts" von Charles M. Schulz (1922 - 2000) und ist im Stil des spanischen Künstlers Joan Miró (1893 - 1983) gestaltet. Die Figur besteht aus Polyurethanharz und ist Teil einer limitierten Serie.

Der Schaden soll sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei fragt nun:

Wer kann Angaben zum Verbleib der Skulptur machen?

Auch Hinweise darauf, ob die Figur irgendwo zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten wurde, nimmt die Polizei entgegen.