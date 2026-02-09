Schüsse in Neukölln: Polizei ermittelt nach Angriff auf Auto-Werkstatt
Berlin - Unbekannte haben am Sonntagabend auf ein Büro in einer Werkstatt in Berlin-Neukölln geschossen.
Gegen 18 Uhr hörte eine Person mehrere Knallgeräusche im Boschweg und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort mehrere Einschusslöcher in der Bürotür einer Werkstatt fest.
Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der oder die Täter konnten unerkannt fliehen.
Wie die Polizei weiter mitteilte, hat die auf Schusswaffendelikte spezialisierte Ermittlungsgruppe BAO Ferrum des Landeskriminalamts Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zunächst hatte die B.Z. über den Vorfall berichtet. Demnach rückten Polizei und Kriminaltechniker am späten Abend zum Tatort aus, sperrten den Bereich ab und sicherten bis in die Nacht Spuren. Unklar ist bislang, warum die Werkstatt Ziel der Schüsse wurde.
