Schüsse in Neukölln: Polizei ermittelt nach Angriff auf Auto-Werkstatt

Berlin - Unbekannte haben am Sonntagabend auf ein Büro in einer Werkstatt in Berlin -Neukölln geschossen.

Die Ermittler prüfen mögliche Hintergründe der Tat. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Gegen 18 Uhr hörte eine Person mehrere Knallgeräusche im Boschweg und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort mehrere Einschusslöcher in der Bürotür einer Werkstatt fest.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der oder die Täter konnten unerkannt fliehen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hat die auf Schusswaffendelikte spezialisierte Ermittlungsgruppe BAO Ferrum des Landeskriminalamts Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen.