Ungewöhnlicher Schwarzfahrer in Regionalbahn löst Polizeieinsatz aus
Bremen - Tierischer Einsatz am Bremer Hauptbahnhof! Am Freitagabend sorgte ein ganz besonderer "Schwarzfahrer" für Aufsehen.
Eine Katze war allein und offenbar orientierungslos in einer Regionalbahn unterwegs. Gegen 19.12 Uhr gingen bei der Polizei Hinweise ein, dass das Tier durch einen Zug aus Nordenham streifte.
Sofort machten sich Sicherheitskräfte der Bundes- und Landespolizei, des Ordnungsamts Bremen sowie der DB Sicherheit auf den Weg zum Bahnsteig.
Dort angekommen konnten die Einsatzkräfte die Katze in der Bahn einfangen, nachdem der Zug im Bremer Hauptbahnhof eingefahren war.
Doch statt sich zu wehren, zeigte sich das Tier zutraulich und wurde kurzerhand auf dem Arm eines Streifenkollegen zum Revier getragen.
Besitzer holen gerettetes Tier bei der Katzenhilfe ab
Dort bekam der ungewöhnliche Fahrgast zunächst etwas Wasser, bevor er in die Hände der Bremer Katzenhilfe übergeben wurde. Einen Tag später wurde der Vierbeiner von ihren Besitzern abgeholt.
Bei dem Tier handle es sich offenbar um eine Wiederholungstäterin. Dennoch verzichteten die Beamten auf eine Anzeige.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Bremen