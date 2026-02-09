Ungewöhnlicher Schwarzfahrer in Regionalbahn löst Polizeieinsatz aus

Bremen - Tierischer Einsatz am Bremer Hauptbahnhof! Am Freitagabend sorgte ein ganz besonderer "Schwarzfahrer" für Aufsehen.

Die Polizei hat in Bremen eine Katze in einem Regionalzug eingefangen. © Bundespolizeiinspektion Bremen

Eine Katze war allein und offenbar orientierungslos in einer Regionalbahn unterwegs. Gegen 19.12 Uhr gingen bei der Polizei Hinweise ein, dass das Tier durch einen Zug aus Nordenham streifte.

Sofort machten sich Sicherheitskräfte der Bundes- und Landespolizei, des Ordnungsamts Bremen sowie der DB Sicherheit auf den Weg zum Bahnsteig.

Dort angekommen konnten die Einsatzkräfte die Katze in der Bahn einfangen, nachdem der Zug im Bremer Hauptbahnhof eingefahren war.

Doch statt sich zu wehren, zeigte sich das Tier zutraulich und wurde kurzerhand auf dem Arm eines Streifenkollegen zum Revier getragen.