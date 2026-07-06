Schüsse in Offenburg: Frau stirbt, toter Tatverdächtiger war wegen Stalking polizeibekannt

Offenburg - Am Montagmorgen fielen in einem Offenburger Wohngebiet Schüsse. Zwei Menschen verstarben nach dem Vorfall, darunter der Tatverdächtige (†33). Am Nachmittag gab die Polizei mehr Hintergrundinfos bekannt.

Die Polizei ist im Großaufgebot vor Ort. © Esther Busch / EinsatzReport24

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, war der 33-Jährige zwar nicht vorbestraft, jedoch wegen Beleidigung und Stalking-Vorwürfen der Polizei sowie Justiz bekannt.

Gegen 8 Uhr gingen mehrere Notrufe wegen Schüssen in der Händelstraße ein. Dort soll der Tatverdächtige aus unbekannten Gründen auf das Opfer, eine 36 Jahre alte Frau, getroffen sein.

Kurze Zeit später rückte die Polizei in einem Großaufgebot an. In der Hofeinfahrt eines Wohnhauses fanden die Beamten dann den toten 33-Jährigen sowie die zunächst schwerst verletzte Frau vor, die in der Nähe des Tatortes gewohnt haben soll.

Die Polizisten leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. "Die schwerstverletzte Frau wurde von den

Rettungskräften zwar noch in eine Klinik eingeliefert, verstarb dort allerdings

kurze Zeit später", teilte die Polizei am Vormittag mit.

In der Nähe des Tatorts konnte eine Waffe sichergestellt werden. Der Bereich des Einsatzortes wurde weiträumig abgesperrt.