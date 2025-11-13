Schüsse in Spandau: 27-Jähriger wird von falschen Polizisten verletzt!
Von Hannes Rücker
Berlin - Drei Unbekannte haben in Berlin-Spandau einen jungen Mann in seinem Auto überfallen und angeschossen.
Laut Polizei gaben sich die mutmaßlichen Täter am Mittwochabend im Stadtteil Staaken als Polizisten aus, bevor sie an den Wagen herantraten.
Einer der Männer bedrohte den 27-Jährigen durch das Autofenster mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen.
Als er der Aufforderung nachkam, schoss der Unbekannte auf ihn und traf ihn am Bein. Anschließend flohen die drei Männer mit dem Auto des Opfers.
Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Ein 28-jähriger Freund, der ebenfalls im Auto saß, blieb unverletzt.
Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen hat nun das Raubkommissariat übernommen.
Erstmeldung am 13. November um 6.33 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.11 Uhr
