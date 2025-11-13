Schüsse in Spandau: 27-Jähriger wird von falschen Polizisten verletzt!

Berlin - Drei Unbekannte haben in Berlin-Spandau einen jungen Mann in seinem Auto überfallen und angeschossen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Laut Polizei gaben sich die mutmaßlichen Täter am Mittwochabend im Stadtteil Staaken als Polizisten aus, bevor sie an den Wagen herantraten.

Einer der Männer bedrohte den 27-Jährigen durch das Autofenster mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen.

Als er der Aufforderung nachkam, schoss der Unbekannte auf ihn und traf ihn am Bein. Anschließend flohen die drei Männer mit dem Auto des Opfers.

Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.