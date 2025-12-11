Schüsse vorm Späti: Mann schwer verletzt
Berlin - In Berlin-Spandau ist in der Nacht zu Mittwoch ein 31-jähriger Mann durch Schüsse verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen sollen gegen 0.30 Uhr in Haselhorst mehrere Männer vor einem Spätkauf an der Gartenfelder Straße Ecke Simonring auf den Mann geschossen und anschließend mit mehreren Fahrzeugen geflüchtet sein.
Alarmierte Polizeikräfte fanden den Verletzten noch vor Ort und leisteten sofort Erste Hilfe. Kurz darauf brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst nicht.
Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte wenig später ein Auto fest, in dem drei Männer im Alter von 34, 39 und 25 Jahren saßen.
Sie wurden in Gewahrsam genommen. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.
Die weiteren Ermittlungen, sowohl zu den Hintergründen der Tat als auch zur Rolle der drei festgehaltenen Männer und zu möglichen weiteren Schützen, führt nun die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Ferrum.
Zu den polizeilichen Maßnahmen gegen die Verdächtigen äußerte sich die Behörde zunächst nicht.
