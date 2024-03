Schuhabdruck überführt Diebe innerhalb von Stunden

Regenstauf - Ein verräterischer Schuhabdruck hat zwei Diebe in der Oberpfalz überführt.

Die Polizei sicherte am Tatort einen Schuhabdruck, der von den Tätern stammen musste. (Symbolbild) © Elnur/123rf

Wie die Polizei mitteilte, war am Donnerstagabend in einer Apotheke in der Eichendorffstraße eingebrochen worden.

Über eine eingeschlagene Fensterscheibe waren die Täter ins Innere gelangt und hatten dort mehrere Tausend Euro und Medikamente geklaut.

Bei den Ermittlungen am Freitag konnten Polizisten dann eine Schuhspur sichern, die von den Tätern stammen musste.

Ein Hinweis brachte die Ermittler auf einen 24-jährigen Verdächtigen. In dessen Wohnung fiel einem aufmerksamen Beamten dann das passende Schuhwerk zur Spur auf.

Als der heranwachsende Freund des 24-Jährigen als Beschuldigter vernommen wurde, räumten schließlich beide die Tat ein. Nach dem Diebesgut musste nicht lange gesucht werden: Es befand sich ebenfalls in der Wohnung.