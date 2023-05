Schulkind (11) macht unheimliche Begegnung mit Kleintransporter: Davor warnt jetzt die Polizei!

Schalkau - Eine unheimliche Begegnung machte ein Elfjähriger am Freitag in Schalkau (Landkreis Sonneberg). Der Junge sollte in einem weißen Kleintransporter mitfahren. Die Polizei ermittelt und macht in diesem Zusammenhang einen dringenden Hinweis.

Der Junge wurde den Angaben nach aus einem weißen Kleintransporter heraus angesprochen. (Symbolbild) © 123RF/nightman1965

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Schüler am Freitag auf seinem Nachhauseweg von der Schule in Schalkau von einer bislang unbekannten Person aus einem weißen Kleintransporter heraus angesprochen.

Den Angaben nach wurden dem Jungen Geld und Süßigkeiten angeboten, damit dieser in den Transporter steigt. Der Junge lehnte das allerdings ab und meldete den Vorfall seinen Eltern, welche sich an die Polizei wandten.

Daraufhin leiteten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg Ermittlungen ein. Weitere ähnliche Vorfälle seien bislang nicht gemeldet worden, teilten die Beamten am Sonntagvormittag mit.

Hinweise zum Fahrer nehmen die Polizei Sonneberg unter 03675/8750 und die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672/4170 entgegen.

Die Beamten empfahlen allen Eltern, ihre Kinder anlässlich dieses Vorfalls aufzuklären und zu sensibilisieren.

Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass via Social Media mehrere Beiträge veröffentlicht wurden. Diese sollen den vermeintlichen Zusammenhang zu einem weißen Transporter in einer Gartenanlage Richtung Katzberg herstellen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei ein Zusammenhang allerdings auszuschließen. In diesem Kontext weist die Polizei darauf hin, keine Mutmaßungen - insbesondere mit personenbezogenen Daten wie Autokennzeichen - ungefiltert zu verbreiten respektive zu veröffentlichen.