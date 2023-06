Schuss in Kassel löst Alarm aus: Polizei nimmt 45-jährigen Mann fest

Alarm in Kassel-Bettenhausen: In der Eichwaldstraße fiel am Mittwochabend ein Schuss! Die Polizei konnte kurz bereits darauf einen Verdächtigen festnehmen.

Von Florian Gürtler

Kassel - In der Eichwaldstraße in Kassel-Bettenhausen fiel am gestrigen Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Schuss - mehrere erschrockene Anwohner alarmierten umgehend die Polizei!

Nach einer Schuss-Abgabe in der Eichwaldstraße in Kassel-Bettenhausen konnte die Polizei noch am späten Mittwochabend einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler Die Zeugen gaben an, dass ein Mann auf der Straße "lauthals Bedrohungen ausgerufen und in die Luft geschossen" habe, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen erklärte. Da die Befürchtung im Raum stand, dass es sich dabei um eine scharfe Waffe gehandelt haben könnte, rückten umgehend mehrere Einsatzkräfte aus. Den Schützen trafen die Beamten in der Eichwaldstraße nicht mehr an. Erste Ermittlungen führten die Polizisten aber noch am späten Mittwochabend zu der Wohnung eines 45-jährigen Kasselers - der Verdächtige wurde dort angetroffen und festgenommen. Polizeimeldungen Haftbefehl seit 2019! Mann wird gefasst und bekommt direkt die nächste Strafanzeige "Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe sowie Munition und stellen beides sicher", berichtete der Sprecher weiter. Die Beamten vermuten offenbar, dass mit dieser Waffe in der Eichwaldstraße geschossen wurde.

Ein Streit ist vermutlich der Hintergrund der Schuss-Abgabe in Kassel-Bettenhausen