Schutz vor Plünderungen: Reutlingen wird nach Brand in Umspannwerk bewacht

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach dem Stromausfall in Reutlingen bleibt die Polizei mit zusätzlichen Kräften im Einsatz. Eine Hundertschaft soll mögliche Straftaten verhindern.

Von Tatjana Bojic, Martin Oversohl, Marco Krefting & Stefanie Järkel

Reutlingen - Nach dem Brand in einem Umspannwerk mit großflächigem Stromausfall in Reutlingen bleibt die Polizei mit zusätzlichen Kräften im Einsatz. Eine Hundertschaft soll mögliche Straftaten verhindern und für Sicherheit sorgen.

Auch Supermärkte sind von dem Stromausfall betroffen.
Auch Supermärkte sind von dem Stromausfall betroffen.  © Jason Tschepljakow/dpa

Aus Schutz vor möglichen Plünderungen wird die am Montag entsandte Hundertschaft des Polizeipräsidiums in Reutlingen so lange nachts im Einsatz sein, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

"Sie sind präsent, um mögliche Straftaten zu verhindern und den Bürgern ein Ansprechpartner zu sein", sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten fahren Streife und sind auch zu Fuß unterwegs. 

Der Grund: Industriegebiete und gewerbliche Kunden in Reutlingen sind weitgehend noch ohne Stromversorgung. Deswegen ist die Polizei in den betroffenen Gebieten mit zusätzlichen Kräften im Einsatz.

Polizeieinsatz am Lößnitzbad: Was war da los?
Polizeimeldungen Polizeieinsatz am Lößnitzbad: Was war da los?

Alle Haushalte in Reutlingen werden mittlerweile wieder mit Strom versorgt. Das teilte Jens Balcerek von der FairNetz GmbH mit.

"Wir haben aktuell circa 50 Kunden, die noch nicht versorgt werden im Gewerbegebiet. Privathaushalte sind bis auf Einzelfälle alle versorgt seit gestern Abend 22.02 Uhr."

Der Stromausfall führte auch zur eingeschränkten Nutzung von Apotheken.
Der Stromausfall führte auch zur eingeschränkten Nutzung von Apotheken.  © Marijan Murat/dpa

40.000 Personen von Stromausfall betroffen

Nach dem großflächigen Stromausfall in Reutlingen laufen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren.
Nach dem großflächigen Stromausfall in Reutlingen laufen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren.  © Jason Tschepljakow/dpa

Nach Angaben von Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (38, CDU) waren rund 7600 Gebäude und etwa 40.000 Menschen von dem Stromausfall betroffen.

Mittlerweile verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Ermittler konnten einen möglichen Brandbeschleuniger sichern. Alle Spuren würden nun ausgewertet, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit.

Der Staatsschutz und das Antiterrorzentrum beim LKA ermitteln.

Kripo vermutet Brandstiftung: 600 Schüler wegen Klo-Feuers aus Gebäude evakuiert
Polizeimeldungen Kripo vermutet Brandstiftung: 600 Schüler wegen Klo-Feuers aus Gebäude evakuiert

Erstmeldung: 9.02 Uhr, aktualisiert um 12.50 Uhr.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: