Schutz vor Plünderungen: Reutlingen wird nach Brand in Umspannwerk bewacht

Reutlingen - Nach dem Brand in einem Umspannwerk mit großflächigem Stromausfall in Reutlingen bleibt die Polizei mit zusätzlichen Kräften im Einsatz. Eine Hundertschaft soll mögliche Straftaten verhindern und für Sicherheit sorgen.

Auch Supermärkte sind von dem Stromausfall betroffen. © Jason Tschepljakow/dpa

Aus Schutz vor möglichen Plünderungen wird die am Montag entsandte Hundertschaft des Polizeipräsidiums in Reutlingen so lange nachts im Einsatz sein, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

"Sie sind präsent, um mögliche Straftaten zu verhindern und den Bürgern ein Ansprechpartner zu sein", sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten fahren Streife und sind auch zu Fuß unterwegs.

Der Grund: Industriegebiete und gewerbliche Kunden in Reutlingen sind weitgehend noch ohne Stromversorgung. Deswegen ist die Polizei in den betroffenen Gebieten mit zusätzlichen Kräften im Einsatz.

Alle Haushalte in Reutlingen werden mittlerweile wieder mit Strom versorgt. Das teilte Jens Balcerek von der FairNetz GmbH mit.

"Wir haben aktuell circa 50 Kunden, die noch nicht versorgt werden im Gewerbegebiet. Privathaushalte sind bis auf Einzelfälle alle versorgt seit gestern Abend 22.02 Uhr."