Brandstiftung in Reutlingen, 30.000 Menschen ohne Strom: Waren es linksextremistische Täter?

Reutlingen - Der nächtliche Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen, der einen großflächigen Stromausfall in der Region auslöste, könnte nach Einschätzung aus Sicherheitskreisen gezielt gelegt worden sein. 7600 Haushalte (etwa 30.000 Menschen) sind derzeit ohne Strom.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Montag im Großaufgebot zu dem Umspannwerk an. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Laut dem Netzbetreiber Netze BW gibt es Hinweise auf Brandstiftung. Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem seien der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt.

Die Vorgehensweise deute auf linksextremistische Täter hin und weise Parallelen etwa zu entsprechenden Taten in Berlin auf, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur.

"Dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg liegen derzeit keine weiterführenden Erkenntnisse zur mutmaßlichen Brandstiftung in Reutlingen vor. Bislang wurden noch keine Bekennerschreiben veröffentlicht", teilt eine Sprecherin der Behörde mit. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch das LKA Baden-Württemberg ist eingebunden.

Nach dpa-Informationen entstand durch den Brand und den Stromausfall ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Noch ist unklar, wann wieder alle Haushalte in Reutlingen mit Strom versorgt werden.