Schwarzer Jeep in Sömmerda geklaut: Wer hat dieses Auto gesehen?

Sömmerda - In Sömmerda wurde am vergangenen Wochenende ein Auto gestohlen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Dieser Jeep wurde gestohlen. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Beamten erklärten, hatten die bislang noch unbekannten Täter in der Straße "Rohrhammerweg" einen schwarzen Jeep geklaut. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "SÖM-O 1001" sei den Angaben nach auf unbekannte Weise entwendet wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Laut den Einsatzkräften sollen die Räuber in der Nacht von Samstag (18. Juli) auf Sonntag (19. Juli) zugeschlagen haben.

Um die Täter und den Jeep zu finden, sucht die Polizei Zeugen.