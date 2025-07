Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle: Person durch eingestürzte Wand verletzt

Hamburg - Schwerer Arbeitsunfall am Montagmittag auf einer Baustelle in Hamburg -Ottensen: Gegen 12.45 Uhr ging der Notruf ein.

Alles in Kürze

Am Montag hat es in Hamburg einen Arbeitsunfall auf einer Baustelle gegeben. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Unfall ereignete sich in der Bahrenfelder Straße in Hamburg-Ottensen in der Nähe des Alma-Wartenberg-Platzes.

Dabei sei eine Wand bei Arbeiten an einem Wohnhaus im zweiten Obergeschoss eingestürzt, wobei sich eine Person verletzt habe, so ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Die verunglückte Person habe sich bei dem Vorfall Verletzungen an Fuß und Bein zugezogen. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus gebracht.