Schwerer Arbeitsunfall bei Solarfirma: Monteure stürzen von Gerüst!
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Kauern - In Kauern im Landkreis Greiz hat es am Montag einen schweren Arbeitsunfall gegeben.
Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Monteure einer Solarfirma aus drei Metern Höhe in die Tiefe gestürzt.
Den Angaben nach waren der 33-Jährige und der 40-Jährige dabei, eine Solaranlage zu installieren, als sich Teile des Gerüsts aus der Verankerung gelöst hatten.
Die beiden Männer wurden bei durch den Sturz schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Amt für Verbraucherschutz hat die Ermittlungen wegen des Arbeitsunfalls übernommen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa