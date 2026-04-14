Schwerer Arbeitsunfall bei Solarfirma: Monteure stürzen von Gerüst!

Kauern - In Kauern im Landkreis Greiz hat es am Montag einen schweren Arbeitsunfall gegeben.

Teile des Gerüsts hatten sich aus der Verankerung gelöst. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Monteure einer Solarfirma aus drei Metern Höhe in die Tiefe gestürzt.

Den Angaben nach waren der 33-Jährige und der 40-Jährige dabei, eine Solaranlage zu installieren, als sich Teile des Gerüsts aus der Verankerung gelöst hatten.