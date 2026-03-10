Schwerer Arbeitsunfall: Mann stürzt von Telefonmast

Sondershausen - Schwerer Arbeitsunfall am Montag in Sondershausen im Kyffhäuserkreis.

Der Arbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Laut Angaben der Polizei war der Mann auf einen Telefonmast geklettert.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen stürzte der Funkmast zusammen mit dem 46-Jährigen um.

Der Verunglückte wurde mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilten die Beamten mit.