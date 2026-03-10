Schwerer Arbeitsunfall: Mann stürzt von Telefonmast
Sondershausen - Schwerer Arbeitsunfall am Montag in Sondershausen im Kyffhäuserkreis.
Laut Angaben der Polizei war der Mann auf einen Telefonmast geklettert.
Aus bislang noch ungeklärten Gründen stürzte der Funkmast zusammen mit dem 46-Jährigen um.
Der Verunglückte wurde mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilten die Beamten mit.
Zu den Hintergründen des Unfalls liegen bislang noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa