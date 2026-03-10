Mehr als 2,7 Millionen Euro: Polizei greift Vermögen von mutmaßlichem Drogendealer ab

Wiesbaden - Finanzermittler des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) haben beträchtliche Vermögenswerte eines mutmaßlichen Rauschgifthändlers beschlagnahmt: Mehrere Immobilien sowie zwei luxuriöse Autos wurden am Montag "arrestiert"!

Unter anderem beschlagnahmten die Polizisten diesen Mercedes: Es ging dabei um die Sicherstellung der Vermögenswerte eines mutmaßlichen Drogendealers. © Hessisches Landeskriminalamt

Es handele sich dabei um Güter mit einem Wert von über 2,7 Millionen Euro, teilten das HLKA und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Dienstag gemeinsam mit.

"Das Vermögen wird einem 44-jährigen Mann aus Wiesbaden zugerechnet, gegen den der dringende Verdacht besteht, dass er es durch kriminelle Geschäfte erworben hat", erklärte ein Sprecher.

Gegen den Verdächtigen wie auch gegen neun weitere Beschuldigte aus dem Raum Wiesbaden werde wegen "des Verdachts des bandenmäßigen Rauschgifthandels" ermittelt.

Insgesamt fünf der beschuldigten Personen befänden sich in Untersuchungshaft, darunter auch der 44-jährige Wiesbadener seit November letzten Jahres.