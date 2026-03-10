Achtung! Betrügerische E-Mails im Namen des ZDF in Thüringen aufgetaucht

Gera/Greiz/Altenburg - Im Landkreis Greiz sind derzeit betrügerische E-Mails im Umlauf, die angeblich vom ZDF stammen.

Im Landkreis Greiz kursieren derzeit betrügerische E-Mails mit angeblichen Zahlungsforderungen im Namen des ZDF. (Archivbild) © Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Die Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche und rät zur Vorsicht.

In den Nachrichten werden Empfänger aufgefordert, innerhalb von fünf Tagen rund 180 Euro an den "ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice" zu überweisen.

Die Mails wirken dabei wie offizielle Rechnungen bekannter Institutionen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich jedoch um Fälschungen. Weder das ZDF noch der Beitragsservice verschicken solche Zahlungsaufforderungen per E-Mail.