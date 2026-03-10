Achtung! Betrügerische E-Mails im Namen des ZDF in Thüringen aufgetaucht
Gera/Greiz/Altenburg - Im Landkreis Greiz sind derzeit betrügerische E-Mails im Umlauf, die angeblich vom ZDF stammen.
Die Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche und rät zur Vorsicht.
In den Nachrichten werden Empfänger aufgefordert, innerhalb von fünf Tagen rund 180 Euro an den "ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice" zu überweisen.
Die Mails wirken dabei wie offizielle Rechnungen bekannter Institutionen.
Nach Angaben der Polizei handelt es sich jedoch um Fälschungen. Weder das ZDF noch der Beitragsservice verschicken solche Zahlungsaufforderungen per E-Mail.
Die Beamten empfehlen, Absenderadressen genau zu prüfen und Zahlungsforderungen grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Wer eine solche E-Mail erhält, sollte auf keinen Fall Geld überweisen.
Titelfoto: Silas Stein/dpa/dpa-tmn