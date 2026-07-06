Schwerer Autounfall auf Landstraße: 77-Jähriger fährt durch Wasserlauf
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Nessetal - Ein 77-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einem Autounfall bei Nessetal (Landkreis Gotha) schwer verunglückt.
Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße 2030 vom Ortsteil Goldbach in Richtung Gotha unterwegs, als er mit seinem Opel nach rechts von der Straße abgekommen war.
Der ältere Herr durchfuhr anschließend einen Wasserlauf und blieb auf einem Feld stehen. Während sein Auto abgeschleppt werden musste, wurde der schwer verletzte 77-Jährige per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Landstraße war zeitweise voll gesperrt. Zu den genauen Hintergründen des Unfalls gibt es bislang noch keine Informationen, die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa