Schwerer Autounfall auf Landstraße: 77-Jähriger fährt durch Wasserlauf

Nessetal - Ein 77-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einem Autounfall bei Nessetal (Landkreis Gotha) schwer verunglückt.

Mit einem Krankenwagen wurde der 77-Jährige vom Unfallort abtransportiert und in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße 2030 vom Ortsteil Goldbach in Richtung Gotha unterwegs, als er mit seinem Opel nach rechts von der Straße abgekommen war.

Der ältere Herr durchfuhr anschließend einen Wasserlauf und blieb auf einem Feld stehen. Während sein Auto abgeschleppt werden musste, wurde der schwer verletzte 77-Jährige per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.