Schwerer Crash in Hellersdorf: Auto prallt auf abgestellten LKW
Berlin - In der Nacht zu Sonntag ist es in Hellersdorf zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto kollidierte mit einem geparkten Lastwagen, die Hintergründe sind noch unklar.
Weitere Details zu dem Unfall teilte die Polizei vorerst nicht mit.
Nach bislang unbestätigten Informationen soll sich der Unfall gegen 22 Uhr auf der Hellersdorfer Straße ereignet haben. Demnach sei ein VW Caddy in Fahrtrichtung Cecilienstraße unterwegs gewesen und auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger aufgefahren.
Bei der schwer verletzten Person soll es sich um eine Frau handeln.
Sie habe noch an der Unfallstelle reanimiert werden müssen und sei anschließend in das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht worden.
Durch die Wucht des Aufpralls soll sich das Auto unter den Auflieger geschoben haben, die Front sei massiv deformiert worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.
