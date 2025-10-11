Schwerer Unfall auf B98: 20-Jährige kracht gegen Strommast
Schmölln-Putzkau - Samstagnacht krachte eine 20-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf der B98 gegen einen Strommast.
Wie die Polizei Görlitz mitteilt, war die Peugeot-Fahrerin gegen 3 Uhr auf der Zittauer Straße aus Richtung Neukirch unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor und links von der Straße abkam.
Dabei touchierte sie zunächst das Dach eines Schuppens, streifte einen Leitpfosten, beschädigte ein Verkehrsschild und prallte schließlich gegen einen Strommast sowie eine Granitsäule. Am Wagen entstand ein erheblicher Schaden, sodass von einem Totalschaden ausgegangen wird. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.
Da die 20-Jährige unter Schock stand und Schmerzen im Bereich des Brustkorbs hatte, alarmierte ein Freund die Einsatzkräfte.
Ein Rettungsdienst brachte die Peugeot-Fahrerin schließlich in ein Krankenhaus.
Der Strommast musste nach dem Unfall vom Netz genommen werden
Der Aufprall beschädigte den Mast so stark, dass er vom Stromkabel getrennt werden musste.
Ein Notdienst des zuständigen Stromanbieters nahm die Arbeiten laut TAG24-Informationen vor Ort auf. Ob es in der Umgebung zu einem Stromausfall kam, ist nicht bekannt.
Weshalb die 20-Jährige von der Straße abkam, wird noch ermittelt. Laut dem Pressesprecher der Polizei spielte Alkoholeinfluss dabei keine Rolle.
