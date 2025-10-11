Schwerer Unfall auf B98: 20-Jährige kracht gegen Strommast

Schmölln-Putzkau - Samstagnacht krachte eine 20-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf der B98 gegen einen Strommast.

Die 20-jährige Peugeot-Fahrerin verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. © Rocci Klein

Wie die Polizei Görlitz mitteilt, war die Peugeot-Fahrerin gegen 3 Uhr auf der Zittauer Straße aus Richtung Neukirch unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor und links von der Straße abkam.

Dabei touchierte sie zunächst das Dach eines Schuppens, streifte einen Leitpfosten, beschädigte ein Verkehrsschild und prallte schließlich gegen einen Strommast sowie eine Granitsäule. Am Wagen entstand ein erheblicher Schaden, sodass von einem Totalschaden ausgegangen wird. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Da die 20-Jährige unter Schock stand und Schmerzen im Bereich des Brustkorbs hatte, alarmierte ein Freund die Einsatzkräfte.

Ein Rettungsdienst brachte die Peugeot-Fahrerin schließlich in ein Krankenhaus.