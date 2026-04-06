Schwerer Unfall auf Bundesstraße: 86-Jährige übersieht Skoda beim Abbiegen - Drei Verletzte

Trochtelfingen - Eine 86 Jahre alte Autofahrerin hat am Montagnachmittag beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen und dadurch einen schweren Unfall mit drei Verletzten verursacht.

Die 86-Jährige musste infolge des Unfalls mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Die Frau wollte gegen 14.30 Uhr mit ihrem BMW auf eine Bundesstraße bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) einbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Informationen einen Skoda, wie ein Polizeisprecher sagte.

Beim folgenden Zusammenstoß wurden drei Menschen verletzt. Die schwer verletzte Seniorin wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 54-jährige Skoda-Fahrer und seine 51-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.