Schwerer Verkehrsunfall auf der L15: Rettungshubschrauber im Einsatz

Stendal - Auf der L15 ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Autounfall, bei dem ein 56-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Rettungshubschrauber bracht den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Laut polizeilichen Angaben befuhr ein 23-Jähriger gegen 11 Uhr die L15 aus Richtung Stendal mit seinem BMW, bevor er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.

Dies führte zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 56-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung mit seinem Skoda unterwegs war.

Der 56-Jährige musste aufgrund von schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, der 23-Jährige wurde per Rettungswagen eingeliefert. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin unbekannt.