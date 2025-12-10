Polizei fasst Mann nach Schüssen, dann knallt Streifenwagen mit Auto zusammen

Lünen - Ein Mann ist im Landkreis Unna auf der Straße angeschossen und dabei schwer verletzt worden.

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei in Lünen (NRW) an und fasste nach Schüssen einen Täter. © Justin Brosch/dpa

Die Polizei rückte in Lünen mit einem Großaufgebot an und fasste den Täter kurze Zeit später, wie ein Sprecher mitteilte.

Keine weiteren Angaben machte die Polizei zum Täter oder zu den Hintergründen des Vorfalls vom späten Montagabend. Es ermittelt nun die Mordkommission.

Rund um den Einsatz sei es außerdem zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, hieß es weiter.

Ein Streifenwagen und ein Auto seien auf einer Straße zusammengestoßen.



