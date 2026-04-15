Schwertransporter hat sich auf A3 festgefahren: Kreuz Leverkusen gesperrt
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Von Nina Gross, Jonas Reihl
Köln/Leverkusen - Ein Schwertransporter blockiert im Kreuz Leverkusen auf der A3 in Richtung Oberhausen die Fahrbahn.
Die Überleitung zur A1 Richtung Saarbrücken ist derzeit voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei Köln mitteilte.
Der Schwertransport sei planmäßig gestartet, habe sich an der betroffenen Stelle allerdings festgefahren, hieß es.
Auf dem betroffenen Autobahnabschnitt kommt es laut Verkehrsinformationsdienstes NRW am Mittwochmorgen zu einem kilometerlangen Stau. Autofahrer werden gebeten, die Stelle weiträumig zu umfahren. Empfohlen werden dafür die A3 sowie die B8.
Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa