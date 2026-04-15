Schwertransporter hat sich auf A3 festgefahren: Kreuz Leverkusen gesperrt

Köln/Leverkusen - Ein Schwertransporter blockiert im Kreuz Leverkusen auf der A3 in Richtung Oberhausen die Fahrbahn.

Der Schwertransport konnte pünktlich starten, hat sich allerdings im Kreuz Leverkusen festgefahren. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Überleitung zur A1 Richtung Saarbrücken ist derzeit voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei Köln mitteilte.

Der Schwertransport sei planmäßig gestartet, habe sich an der betroffenen Stelle allerdings festgefahren, hieß es.