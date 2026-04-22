Sie sprachen kein Deutsch: Mann spuckt und greift drei Personen an

Rogätz - Am Dienstagabend sind in Rogätz ( Landkreis Börde ) drei Personen von einem Mann rassistisch angegriffen worden.

Die Polizei sucht nach den drei Geschädigten. Es kann sich dabei um Erntehelfer handeln. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Vorfall habe sich gegen 18.50 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Cröchernschen Straße ereignet, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Demnach haben zu diesem Zeitpunkt zwei Männer und eine Frau im Kassenbereich gewartet. Ein 48-jähriger Deutscher stand dahinter und habe sie zunächst beleidigt und kurz darauf der Frau ins Gesicht gespuckt.

Auf dem Parkplatz des Marktes soll der Mann sogar handgreiflich geworden sein und mit der Faust zugeschlagen haben.

Das Geschehen wurde unabhängig von zwei Zeugen der Polizei gemeldet. Ihnen zufolge hätten die Geschädigten kein Deutsch gesprochen.

Alle drei Personen sind anschließend in unbekannte Richtung davongegangen. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um osteuropäische Saisonarbeiter für die Spargelernte handeln könnte.