SEK-Einheit stürmt Wohnung in NRW: Mann von Tür am Kopf getroffen - Lebensgefahr

Netphen - Ein Spezialeinsatzkommando hat in Netphen im Siegerland wegen Verdachts auf illegalen Waffenbesitz ein Wohnhaus gestürmt und dabei einen polizeibekannten 40-Jährigen lebensgefährlich verletzt.

Wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz stürmte die SEK-Einheit die Wohnung eines 40-jährigen Mannes in Netphen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft Siegen berichteten, öffneten die Einsatzkräfte am frühen Morgen gewaltsam die Haustür, die den tatverdächtigen Bewohner am Kopf traf.

Der Mann sei umgehend in eine Klinik gebracht worden.

Gegen den 40-Jährigen führe die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Waffen- und Bedrohungsdelikten, erläuterte eine Behördensprecherin.

Es bestehe der Verdacht, dass der Mann in dem Haus Zugang zu mehreren Schusswaffen habe. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Hagen die Ermittlungen in dem Fall.