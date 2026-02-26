SEK-Einsatz an Flüchtlingsunterkunft: 24-Jähriger soll Teenager mit Schusswaffe bedroht haben

Köln - In Köln -Esch/Auweiler ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) waren vor Ort.

Mit Unterstützung von SEK-Kräften konnte die Kölner Polizei einen 24-Jährigen vorläufig festnehmen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurden die Ordnungshüter gegen 1.15 Uhr über eine räuberische Erpressung an der kommunalen Flüchtlingsunterkunft an der Auweilerstraße informiert.

Da der Verdächtige demnach eine Schusswaffe bei sich tragen sollte, rückte die Polizei mit Unterstützung von SEK-Kräften zum Tatort an.

Vor Ort angekommen konnten die Beamten einen 24-Jährigen in dessen Wohnung in der Unterkunft vorläufig festnehmen.

Eine Schusswaffe wurde allerdings nicht gefunden, stattdessen stellten die Ordnungshüter eine Waffenattrappe sicher.